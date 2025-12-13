Clima para amanhã em Barbalha previsão do tempo desta domingo (14/12)

A temperatura mínima para Barbalha é de 21°C, e a máxima de 35°C. A umidade do ar é de 38%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 20%.

Nível de umidade: 38%

38% Nível de nebulosidade: 96%

96% Nascer do Sol: 05h12

05h12 Pôr do Sol: 17h12

17h12 Volume de chuva: 0.3mm

0.3mm Velocidade do vento: 3.97 km/h

3.97 km/h Fase da Lua: Quarto minguante