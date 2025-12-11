Clima para amanhã em Barbalha previsão do tempo desta sexta (12/12)

A temperatura mínima para Barbalha é de 21°C, e a máxima de 35°C. A umidade do ar é de 36%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 96%.

Nível de umidade: 36%

36% Nível de nebulosidade: 7%

7% Nascer do Sol: 05h12

05h12 Pôr do Sol: 17h12

17h12 Volume de chuva: 0.54mm

0.54mm Velocidade do vento: 4.57 km/h

4.57 km/h Fase da Lua: Quarto minguante