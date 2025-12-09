Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Clima para amanhã em Barbalha previsão do tempo desta quarta (10/12)

Saiba como será o clima em Barbalha e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Barbalha é de 21°C, e a máxima de 35°C. A umidade do ar é de 32%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

  • Nível de umidade: 32%
  • Nível de nebulosidade: 12%
  • Nascer do Sol: 05h12
  • Pôr do Sol: 17h12
  • Volume de chuva: 0mm
  • Velocidade do vento: 3.52 km/h
  • Fase da Lua: Gibosa minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:  11/12/2025 (Quinta) — Máxima: 35ºC / Mínima: 21ºC  12/12/2025 (Sexta) — Máxima: 35ºC / Mínima: 21ºC  13/12/2025 (Sábado) — Máxima: 34ºC / Mínima: 22ºC  14/12/2025 (Domingo) — Máxima: 36ºC / Mínima: 21ºC  15/12/2025 (Segunda) — Máxima: 34ºC / Mínima: 22ºC

