Clima para amanhã em Barbalha previsão do tempo desta quinta (20/11)

A temperatura mínima para Barbalha é de 20°C, e a máxima de 33°C. A umidade do ar é de 51%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 51%

51% Nível de nebulosidade: 99%

99% Nascer do Sol: 05h11

05h11 Pôr do Sol: 17h11

17h11 Volume de chuva: 2.42mm

2.42mm Velocidade do vento: 4.18 km/h

4.18 km/h Fase da Lua: Lua minguante