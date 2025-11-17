Clima para amanhã em Barbalha previsão do tempo desta terça (18/11)Saiba como será o clima em Barbalha e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Barbalha é de 20°C, e a máxima de 37°C. A umidade do ar é de 29%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 29%
- Nível de nebulosidade: 21%
- Nascer do Sol: 05h11
- Pôr do Sol: 17h11
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 4.53 km/h
- Fase da Lua: Lua minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 19/11/2025 (Quarta) — Máxima: 35ºC / Mínima: 20ºC 20/11/2025 (Quinta) — Máxima: 31ºC / Mínima: 21ºC 21/11/2025 (Sexta) — Máxima: 34ºC / Mínima: 22ºC 22/11/2025 (Sábado) — Máxima: 36ºC / Mínima: 22ºC 23/11/2025 (Domingo) — Máxima: 36ºC / Mínima: 21ºC
