Clima para amanhã em Barbalha previsão do tempo desta domingo (31/08)

A temperatura mínima para Barbalha é de 17°C, e a máxima de 33°C. A umidade do ar é de 45%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 22%.

