Desistência de Moro se torna assunto mais comentado do Brasil no Twitter

Num dia movimentado politicamente, a retirada da candidatura presidencial de Sergio Moro e a saída dele do Podemos para o União Brasil se tornou o assunto mais comentado no Twitter no Brasil.

Destaque para o próprio anúncio feito pelo ex-juiz.

Nota Oficial: O Brasil precisa de uma alternativa que livre o país dos extremos, da instabilidade e da radicalização. Por isso, aceitei o convite do presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar, para me filiar ao partido

March 31, 2022

Moro é agora cotado para concorrer a deputado federal por São Paulo.

Num dia em que Moro se retirou e em que João Doria (PSDB) esteve muito perto de se retirar, ganhou destaque postagem de Ciro Gomes (PDT) afirmando que não irá desistir.

Houve ainda vários posts lembrando recentes afirmações de Moro de que não iria desistir.

