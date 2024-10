Conheça Zé Maria Tapajós, candidato eleito de Santarém

O candidato do MDB foi eleito com 92.500 votos, totalizando 51,97% dos votos totais

O político José Maria Tapajós, mais conhecido como Zé Maria Tapajós, do MDB, tem 68 anos e nasceu na comunidade Novo Gurupá, região do Rio Arapiuns, em Santarém, oeste do Pará, no dia 28 de agosto de 1956. Neste segundo turno das eleições municipais, neste domingo, ele foi eleito com 92.628 votos, totalizando 52% da totalidade, vencendo JK do Povão (PL).

Casado com Delvalita Emília, com quem teve quatro filhos, Zé Maria Tapajós tem o ensino médio completo, é empresário e comerciante.

Ao longo de sua vida política foi eleito vereador de Santarém por seis mandatos e em quatro ocasiões consecutivas ocupou o cargo de presidente da Câmara Municipal.