Conheça Elisa Araújo, candidata reeleita de Uberaba

A candidata do PSD foi reeleita com 86.492 votos, totalizando 55,60% dos votos totais, neste domingo

Elisa Araújo, do PSD, foi reeleite prefeita de Uberada, neste domingo, 27, aos 42 anos. Ela nasceu em Brasília e quando tinha 11 anos se mudou para a cidade. Formada em Arquitetura e Urbanismo, é também especialista em gestão de negócios. Ela é casada com Juliano Arantes e mãe do Bento, de 13 anos.

Em 2010, assumiu a direção do Centro das Indústrias do Vale do Rio Grande (Cigra) e, de 2013 a 2020, esteve à frente do Sindicato dos Calçados de Uberaba. Foi a primeira mulher a assumir a presidência da Federação Industrial do Estado de Minas Gerais (Fiemg) na Regional Vale do Rio Grande, no biênio de 2018 à 2020.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Leia mais: Evandro Leitão (PT) é eleito prefeito de Fortaleza