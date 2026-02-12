Ciro recebe apoio de Heitor Férrer e quer Wagner senador no CE

Ciro Gomes, Heitor Férrer, Capitão Wagner e lideranças políticas de Lavras da Mangabeira / Crédito: Helena Paz/Assessoria Heitor Férrer

Apontado como pré-candidato a governador do Ceará, o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) recebeu apoio do deputado estadual Heitor Férrer (União Brasil) e afirmou esperar que o ex-deputado Capitão Wagner (União Brasil) seja o candidato a senador mais votado do Ceará. Em vídeo publicado nas redes sociais de Ciro e de Heitor, o deputado diz que nunca havia subido no palanque por ninguém na disputa a governador, mas que desta vez será diferente.

"Na minha vida pública, tem sido pouco comum subir em palanque de Governo do Estado, nunca subi. No seu (de Ciro), eu vou subir com muita convicção de que chegou o momento para o Ceará mudar. Nós estamos em um estado em que o número de assassinatos por ano chega a quase quatro mil. Nós temos na fila de espera por cirurgias mais de 60 mil cearenses. E nós temos mais de 300 mil famílias sem moradia digna. Então, são desafios que nós achamos que você vai ser um protagonista de soluções", disse Férrer.

Em 1998, Heitor concorreu a vice-governador em chapa encabeçada por José Airton (PT), além de ter concorrido a prefeito de Fortaleza em quatro oportunidades. "Rodela de corda"

Uma das marcas da trajetória de Férrer como deputado foi a atuação na oposição, especialmente durante o governo Cid Gomes (PSB), irmão de Ciro. Apesar disso, o ex-ministro afirmou ter grande apreço e que o apoio serve como "mais uma rodela de corda" para que aceite o desafio de concorrer a governador. "Heitor Férrer é um dos deputados mais combativos do Ceará, sempre tive por ele grande admiração, grande afeto. Nem sempre juntos, como ele lembrou, mas eu nunca deixei de respeitá-lo e de me sentir respeitado por ele", afirmou.