Camilo sobre rumor de disputar Governo: "Meu candidato é Elmano"

Camilo sobre rumores de disputar o Governo do Ceará: "Meu candidato chama-se Elmano de Freitas"Ministro se recusou a falar sobre crítica de Ciro ao pai dele, Eudoro Santana. "Eu já disse que não comento sobre essas declarações. Só na Justiça"
O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), descartou a possibilidade de concorrer ao Governo do Ceará em 2026, após rumores sobre uma possível candidatura dele ao Palácio da Abolição. "Meu candidato chama-se Elmano de Freitas", repetiu o ministro ao ser questionado pelo correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, na quarta-feira, 29.
Quando indagado sobre declaração do ex-ministro Ciro Gomes (PSDB), que projetou "traição de Camilo" contra o atual chefe do Executivo cearense, o titular do MEC reforçou: "Eu digo que quem vem do lado de cá é o Elmano. É o Elmano porque o Ceará não pode parar", reforçou.
Conforme noticiado pelo O POVO, Ciro declarou nesta semana: "Eu acho que quem vem é o Camilo, porque, quem trai uma vez, trai dez. Ele vai trair o Elmano, não é porque ele está usando um pretexto, porque não sai do Ceará”.
Chapa para 2026
Em relação à definição de chapa, Camilo voltou a desconversar e declarou que o assunto será tratado nas convenções partidárias. "A gente nem sabe se está vivo até lá", ironizou.
Camilo esteve na Câmara dos Deputados para debater alterações no texto de decreto do governo que instituiu a Política e a Rede Nacional de Educação Especial Inclusiva (12.686/2025).
Na saída do encontro, caminhando ao lado do titular do MEC, o presidente do PSD Fortaleza, deputado federal Luiz Gastão, rebateu suposto interesse da sigla em ocupar o posto de vice na chapa de Elmano.
"O PSD está querendo trabalhar. Eleição se discute ano que vem", sustentou.
Antes de encerrar a entrevista, Camilo se recusou a falar diretamente sobre a crítica de Ciro ao fato de Eudoro Santana, pai do petista, presidir o PSB Ceará, que tem prefeitos cassados em seus quadros. "Eu já disse que não comento sobre essas declarações. Só na Justiça", lembrou.