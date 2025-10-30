Camilo sobre rumor de disputar Governo: "Meu candidato é Elmano"

Camilo Santana em reunião na Câmara dos Deputados / Crédito: Marina Ramos/Câmara dos Deputados

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), descartou a possibilidade de concorrer ao Governo do Ceará em 2026, após rumores sobre uma possível candidatura dele ao Palácio da Abolição. "Meu candidato chama-se Elmano de Freitas", repetiu o ministro ao ser questionado pelo correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, na quarta-feira, 29. Quando indagado sobre declaração do ex-ministro Ciro Gomes (PSDB), que projetou "traição de Camilo" contra o atual chefe do Executivo cearense, o titular do MEC reforçou: "Eu digo que quem vem do lado de cá é o Elmano. É o Elmano porque o Ceará não pode parar", reforçou.