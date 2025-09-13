PT oficializa Antônio Carlos como novo presidente da sigla em Fortaleza

Antônio Carlos assumiu o comando do PT em Fortaleza / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Um encontro do PT municipal oficializou na manhã deste sábado, 13, o ex-deputado estadual Antônio Carlos como novo presidente do diretório da sigla em Fortaleza.

Agora dirigente partidário, o petista assumiu a missão de “reoxigenar” a agremiação para 2026, com foco na juventude. O presidente também quer assegurar que o PT na capital cearense tenha uma sede.



“Queremos uma sede partidária, animada, com internet, debate, biblioteca, na região tradicional do Benfica e Gentilândia. A municipal não tem sede ainda, é um projeto que temos em mente. O partido tem que estar antenado com seu tempo. Há uma dinâmica na sociedade com coisas novas”, defendeu.

Sucessor do deputado estadual Guilherme Sampaio no posto, Antônio Carlos é parte do bloco Campo Popular, que reúne aliados do ministro Camilo Santana (Educação). No processo interno, ele derrotou o grupo da deputada federal Luizianne Lins, ex-prefeita de Fortaleza.

O presidente assumiu a nova função com discurso crítico em relação a ex-aliados que hoje estão na oposição, a exemplo do ex-chefe do Paço, Roberto Cláudio.

Na reunião de hoje, o petista comentou a falta de um pronunciamento de RC e de Ciro Gomes (PDT) sobre a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), sentenciado a 27 anos de prisão no Supremo por tentativa de golpe de Estado.



“O silêncio de qualquer democrata numa ocasião dessa causa estranheza. Algumas dessas pessoas ainda estão num partido que teve um dos maiores guerreiros pela democracia, Leonel Brizola, que evitou um golpe e foi o exilado mais longe da história Brasil. E, de repente, essas pessoas se associam ao que há de mais reacionário, conservador e podre na política. A sociedade vai cobrar”, ressaltou o dirigente do PT.

Ex-comandante da sigla, Guilherme acrescentou: “Esse silêncio é um zumbido retumbante e que espera que haja uma manifestação categórica para condenar o fascismo neste momento para a lata do lixo”.

O evento petista foi marcado por manifestações festivas pelo resultado do STF, que sentenciou Bolsonaro e outros sete réus por cinco tipos penais, entre os quais o de formação de quadrilha.

