Prefeito de Abaiara e vice têm diplomas cassadospor acusação de compra de votos

A Justiça Eleitoral cassou, na segunda-feira, 12, os diplomas do prefeito de Abaiara, Professor Angin (PT), do vice Ricardo Figueiredo (PT) e do vereador João Sampaio Neto (MDB), por acusação compra de votos e abuso de poder econômico nas eleições de 2024. Os três permanecem nos cargos mediante recurso ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE). O município fica a 516 quilômetros de Fortaleza.