Quem é Sebastião Melo? Conheça o prefeito reeleito em Porto Alegre (RS)

Conheça Sebastião Melo (MDB), vencedor do segundo turno das eleições municipais em Porto Alegre, com 61,53% dos votos válidos

Sebastião Melo (MDB) foi reeleito prefeito de Porto Alegre (RS) com 61,54% dos votos válidos no segundo turno das eleições municipais, neste domingo (27/10). Ele derrotou a deputada federal Maria do Rosário (PT), que obteve 38,46% dos votos. Até o momento, 99,51% das urnas foram apuradas.

Melo teve apoio do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), neste segundo turno. Já a deputada era apoiada pelo presidente Lula (PT) e pelo ministro-chefe da Secretaria de Comunicação do Governo, Paulo Pimenta (PT). O PDT, de Juliana Brizola, candidata derrotada no primeiro turno, também declarou que estaria com Maria do Rosário na segunda etapa.

A vitória de Melo seguiu a tendência verificada ao fim do primeiro turno, quando ele alcançou 49,72% dos votos válidos. Para virar o jogo, Maria do Rosário, que conquistou 26,28% dos votos em 6 de outubro, precisava dobrar a votação alcançada.