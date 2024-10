Na véspera da eleição, André Fernandes tem dia de longas carreatas e atrasos

André Fernandes (PL), candidato à Prefeitura de Fortaleza, usou o último dia antes da eleição para realizar grandes carreatas. No entanto, o dia da campanha do bolsonarista também foi marcado por atrasos.

Um dos maiores atos de campanha neste sábado, 26, foi a motocarreata no Vila do Mar, no bairro Barra do Ceará. A concentração de motos, carros, ciclistas e pedestres começou às 16 horas, em uma movimentação intensa na região. Em torno das 17 horas o ato teve início, com a presença do deputado estadual e presidente estadual do PL, Carmelo Neto, e da vereadora eleita Bella Carmelo (PL).

Apesar da grande movimentação, André Fernandes não esteve presente neste trecho da motocarreata. A assessoria do candidato informou ao O POVO que ele entraria no durante o trajeto, mas não soube informar em qual local.