Lucas Sanches: conheça prefeito eleito em Guarulhos nas Eleições 2024

Veja quem é Lucas Sanches, eleito prefeito de Guarulhos no segundo turno das eleições municipais de 2024

Lucas Sanches, do Partido Liberal (PL), foi eleito prefeito de Guarulhos, município de São Paulo, neste domingo, dia 26 de setembro de 2024. Confira perfil do chefe do Poder Executivo municipal e veja quais são as suas principais propostas presentes no seu plano de governo. SAIBA MAIS | Justificar voto: como faz, quando pode, quem paga multa

Lucas Sanches reeleito prefeito em Guarulhos: nome completo

Lucas Sanches Promessia

Natural de São Paulo (SP) Lucas Sanches eleito prefeito em Guarulhos: data de nascimento e signo Lucas Sanches nasceu no dia 9 de abril de 1996 (09/04/1996).

Idade: 28 anos

Signo: áries Lucas Sanches eleito prefeito em Guarulhos: qual a sua formação? Sanches engenheiro civil é formado pela Universidade Cidade de São Paulo (Unicid) Lucas Sanches eleito prefeito em Guarulhos: quem é o vice? Thiago Surfista, do Partido Novo. Lucas Sanches eleito prefeito em Guarulhos: é casado? tem filhos? Sanches é solteiro.

Lucas Sanches eleito prefeito em Guarulhos: qual é seu plano de governo? Saúde Foco em ampliar o acesso e melhorar a qualidade do atendimento. Propõe reformas nas UBS, construção de prédios próprios e novas unidades de saúde, criação de centros especializados (como um centro oncológico e outro para autismo e deficiências), além de programas de distribuição de remédios e telemedicina. Visa também aumentar o número de psicólogos e implementar pré-triagem virtual. Educação Propostas para escolas abertas aos fins de semana, reestruturação dos CEUs, aumento de escolas em tempo integral e construção de novos CEUs. Implementação de laboratórios nas escolas, oferta de cursos de IA e inclusão de psicólogos nas escolas, promovendo suporte socioemocional aos alunos.

Segurança Expansão do monitoramento com câmeras de reconhecimento facial, urbanização de comunidades, reforço da Guarda Municipal e programas de prevenção de “pancadões”. O plano também inclui a expansão do Centro de Monitoramento e a redistribuição do efetivo da Guarda para áreas de maior demanda.



Mobilidade urbana Investimento em melhorias de infraestrutura, como asfalto, novos viadutos e vias de escoamento. A proposta inclui ônibus gratuitos aos domingos, georreferenciamento dos ônibus, criação de uma ouvidoria de transporte e instalação de câmeras de monitoramento. Semáforos inteligentes e construção de bolsões para veículos de aplicativos também são destacados.

Emprego Estímulo ao empreendedorismo, parcerias público-privadas e incentivo à economia criativa. Propõe criação de coworking, apoio ao desenvolvimento de setores estratégicos e atendimento personalizado para indústrias. Há ainda uma forte ênfase na inclusão social e em parcerias com instituições de ensino.

Esporte Ampliação do orçamento para o setor, reforma de centros esportivos, construção de campos de futebol society, criação de centros de esporte e revitalização do Parque do Atleta, visando maior acesso e qualidade na prática esportiva.



Sustentabilidade Foco em energias renováveis, com projetos como uma fazenda solar e usina fotovoltaica. Propõe tratamento de chorume, criação de áreas verdes nas periferias e ampliação de acessos a Wi-Fi gratuito em locais públicos.

Combate às enchentes Construção de piscinões nos córregos dos Cubas e Japoneses para mitigar enchentes e proteger áreas de risco.

Servidores públicos Implementação de plano de carreira, valorização salarial e melhorias nas condições de trabalho, visando reter e motivar os servidores.

Idosos Criação de um Centro do Idoso para atividades físicas, serviços de saúde e atividades culturais, promovendo o envelhecimento ativo.

Mulheres Criação da Casa da Mulher Empreendedora, oferecendo capacitação, suporte ao empreendedorismo feminino e incentivos financeiros. Inclui medidas de segurança com instalação de botão de pânico nos ônibus.

Causa animal Construção de um hospital veterinário e abrigo para animais, aumento de castrações e programas de conscientização sobre proteção animal.