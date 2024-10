Eduardo Pimentel: conheça o prefeito eleito em Curitiba

Eduardo Pimentel (PSD) foi eleito como prefeito de Curitiba, no Paraná neste domingo, 27. No segundo turno das eleições municipais, o candidato foi eleito com 57,31% dos votos válidos.

Melo competia com a jornalista Cristina Graeml (PMB), que obteve 42,36% dos votos. O resultado foi confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com 92,24% das urnas apuradas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Pimentel contou com o apoio do prefeito Rafael Greca (PSD) e do governador do Paraná, Ratinho Junior, que faz parte do mesmo partido. Já Cristina se aproximou do ex-presidente de Jair Bolsonaro (PL). Conheça a seguir o perfil do chefe do Poder Executivo Municipal.