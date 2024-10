Desempenho do PT e aliados de Lula no segundo turno nas capitais

O partido do presidente Lula, PT, elegeu apenas uma candidatura no segundo turno das eleições municipais, realizadas neste domingo, 27. Com 50,37% dos votos válidos, Evandro Leitão (PT) foi eleito para a Prefeitura de Fortaleza. O petista disputava com André Fernandes, do PL.

No início da eleição, o PT contabilizou 13 candidaturas próprias em capitais, mas venceu apenas em uma. No que se refere aos apoios, o partido firmou com quatro capitais:

Cícero Lucena (PP) que disputava a prefeitura de João Pessoa (PB);



Igor Normando (MDB), que concorria ao pleito de Belém (PA);



Luiz Roberto (PDT), candidato à prefeitura de Aracaju (SE);



Eduardo Paes (PSD), que concorria à prefeitura do Rio de Janeiro.

Dos supramencionados, três candidatos apoiados por Lula venceram as eleições no segundo turno, Cícero Lucena, Eduardo Paes e Igor Normando.