David Almeida: conheça prefeito reeleito em Manaus

Saiba quem é David Almeida, candidato a reeleição no 2º turno das Eleições Municipais de Manaus 2024 Crédito: Reprodução/Instagram @davidakmeidaam

David Almeida (Avante) foi reeleito prefeito de Manaus, no estado do Amazonas, neste domingo, 27. No segundo turno das eleições municipais, o atual prefeito tentava a reeleição competindo com o Capitão Alberto Neto (PL), candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Com 100% das urnas apuradas, o avantista foi reeleito com 54,59% dos votos válidos, contra 45,41% de Alberto Neto. Presente no cenário político manauara há mais de 20 anos, o atual prefeito avantista já defendeu as siglas PSL, PAN, PMN, PSD e PSB. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Leia mais: Evandro Leitão (PT) é eleito prefeito de Fortaleza

O vice-prefeito de sua chapa é o empresário Renato Júnior (Avante), citado em inquérito da Polícia Federal que investiga sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Conheça a seguir o perfil do chefe do Poder Executivo Municipal. Quem é David Almeida? Natural de Manaus, David Almeida é bacharel em Direito, tendo se formado pela Universidade Luterana de Manaus (Ulbra). Atualmente com 55 anos, o avantista iniciou a carreira política em 2004, quando concorreu à vaga de vereador e assumiu a suplência. Já em 2006, David candidatou-se a deputado estadual pelo PAN e tomou posse do cargo no qual se manteve por mais dois mandatos consecutivos.



Em 2017, o atual prefeito manauara foi eleito presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Nesse mesmo ano, David Almeida assumiu de forma interina o Governo do Amazonas após a cassação da chapa vigente. Nas eleições de 2018, Almeida candidatou-se a governador do estado, mas finalizou a disputa em terceiro lugar, com 417.203 votos válidos.

Em 2020, um ano após perder a esposa devido a câncer no fígado, David concorreu à prefeitura de Manaus, tendo sido eleito no segundo turno, com 51,27% dos votos válidos.

À Justiça Eleitoral, o prefeito reeleito declarou bens de R$ 1.277.906,77. Dentre os quais constam casa, apartamento, depósito bancário em conta corrente e quotas de capital.



Propostas

Ao longo das campanhas no primeiro e segundo turno, David Almeida defendeu, principalmente, a bandeira da saúde. Segundo o prefeito, seu segundo mandato terá como prioridade a construção do primeiro hospital municipal de Manaus. Equipamento que contará com oferta de diagnósticos e procedimentos clínicos e cirúrgicos.

Na educação, o plano e David tem como base a implementação de novas creches e escolas de ensino fundamental. Além da implementação do projeto Mais Tempo na Escola, que prevê ampliação da oferta de cursos extracurriculares nas unidades de ensino municipais.

Quanto à segurança pública, o avantista defende a convocação imediata dos concursados da Guarda Municipal. Bem como a implementação de mais câmeras de segurança na cidade.