Beto Piteri: conheça o prefeito eleito de Barueri

Beto é casado com Damaris Piteri, conselheira do Fundo Social de Barueri, tem 4 filhos e 10 netos.

Propostas

Saúde: Construção da nova Maternidade Municipal; criação do Centro de Fisioterapia e Reabilitação; ampliação do Programa Remédio em Casa; reforma e ampliação do Pronto Socorro do Engenho Novo; implantação do Serviço de Atendimento de Urgência (SAU); criação do programa “SAÚDE NA PALMA DA MÃO”; criação do Centro Odontológico; entre outros.

Segurança: Ampliar a atuação de policiais do Núcleo Maria da Penha; desenvolver ferramentas para que os moradores de Barueri compartilhem suas imagens privadas com a Guarda; construir nova sede, a "cidade da polícia"; implementar o uso de bodycam e câmeras dentro das viaturas da guarda municipal e colocar em funcionamento o projeto de aplicativo de inteligência artificial.