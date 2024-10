2º turno em Fortaleza: apoiadores acompanham resultado nos comitês dos candidatos

Apoiadores dos candidatos à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT), começaram a se reunir nos comitês para acompanhar a apuração dos resultados neste domingo, 27.

Na sede do comitê central de André Fernandes, localizado no Lagamar, eleitores do candidato do PL começaram a chegar desde às 15 horas. Conforme registros do repórter do O POVO no local, o espaço conta com muitos apoiadores de André, com bandeiras e vestidos com roupas que identificam o candidato.

Na localidade do comitê do candidato petista, no bairro Luciano Cavalcante, apoiadores também usam roupas que remetem à campanha de Evandro. Segundo repórter do O POVO que acompanha a movimentação no local, alguns eleitores parecem mais otimistas, enquanto outros estão mais apreensivos e focam em olhar o telão com a apuração.