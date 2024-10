Pesquisa Datafolha São Paulo: Nunes 57%, Boulos tem 43%

A última pesquisa do Instituto Datafolha para a Prefeitura de São Paulo foi divulgada neste sábado, 26, a um dia do segundo turno. Em votos válidos, o levantamento mostra o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) com 57%, enquanto o deputado federal Guilherme Boulos aparece com 43%.

Ao todo, 2.052 eleitores da capital paulista foram entrevistados entre os dias 25 e 26 de outubro. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi contratada pela TV Globo e pela Folha de São Paulo e está registrada sob o número SP-01690/2024.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na pesquisa estimulada, Nunes registrou 48% do total de intenções de voto, Boulos, 37%, branco/nulo/nenhum, 12%, e indecisos, 3%. Em rejeição, Boulos tem 52% e Nunes, 42%.