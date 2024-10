Datafolha Fortaleza: veja o resultado por gênero, idade, escolaridade, renda e religião

A pesquisa foi realizada de 25 a 26 de outubro de 2024 com 1.134 pessoas entrevistadas pessoalmente. O intervalo de confiança é de 95%

A pesquisa Datafolha, contratada pelo O POVO e divulgada neste sábado, 26, apontou o desempenho dos candidatos a prefeito de Fortaleza em determinados segmentos sociodemográficos, como gênero, nível de escolaridade, faixa de renda e religião.

Abaixo, listamos o cenário da disputa eleitoral na Capital, por segmento, considerando as preferências por André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT).

A pesquisa Datafolha foi contratada pelo Grupo de Comunicação O POVO e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número CE-07939/2024. A pesquisa foi realizada de 25 a 26 de outubro de 2024 com 1.134 pessoas entrevistadas pessoalmente. O intervalo de confiança é de 95%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais.