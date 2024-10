Quem são e onde estão os políticos que foram candidatos mais vezes a prefeito de Fortaleza

Candidato a prefeito de Fortaleza em quatro oportunidades. Arruda é filiado ao PCdoB desde 1987 e tem vasto currículo na política, tendo sido vereador, deputado estadual e federal, senador e ocupado cargo de secretário de Ciência e Tecnologia e Educação Superior do Ceará. Atualmente ocupa cargo de secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social no Ministério da Ciência e Tecnologia, na gestão Lula. Foi candidatos nas eleições de 1996, 2000, 2004 e 2012.

As eleições para a Prefeitura de Fortaleza têm um histórico de candidatos e campanhas marcantes no pós-redemocratização (1985). Ao longo das últimas décadas e disputas, alguns nomes se destacaram no cenário político local pelo número de vezes que concorreram ao Palácio do Bispo (sede do governo).

Heitor Férrer

Heitor Férrer esteve perto de chegar ao 2° turno em 2012, mas viu a chance escapar por cerca de 30 mil votos de diferença. Quatro anos depois, ele marcou a campanha com um discurso contra a "indústria da multa", com frases como "Vou prender esse ladrão", em referência aos fotossensores espalhados pela cidade. Também já foi vereador na Capital e deputado estadual, mas atualmente está sem mandato pois não se reelegeu em 2022, ficando na suplência. Deve ocupar a vaga de deputado Oscar Rodrigues (União), que foi eleito prefeito de Sobral. Além de 2012, ele disputou as eleições 2004, 2016 e 2020.

Luizianne Lins

Ex-prefeita de Fortaleza por duas gestões (2005-2012), a petista Luizianne concorreu outras duas vezes (2016 e 2020), mas sequer chegou ao 2° turno nestas ocasiões. Na primeira vitória eleitoral, marcou território ao ir contra grandes figuras do PT, que haviam declarado apoio a outra candidatura à época, no entanto Luizianne conseguiu se viabilizar candidata e venceu. Em 2024, disputou internamente a indicação do PT com o atual candidato Evandro Leitão, num processo que gerou desgastes internos no partido.

Moroni

Moroni Torgan também marcou presença em quatro eleições, sendo a primeira em 2000. Era o principal opositor nas urnas de Luizianne, disputando com ela em 2004 no segundo turno, e sendo derrotado ainda no primeiro turno em 2008. Também foi candidato em 2012, não indo ao 2º turno. Moroni já havia sido secretário de pasta estadual, vice-governador na gestão Tasso Jereissati e posteriormente foi vice-prefeito na segunda gestão do então prefeito Roberto Cláudio.