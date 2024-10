Debate do 2º turno em Curitiba hoje, 25: horário e onde assistir

Em uma disputa acirrada no 1° turno , Pimentel e Cristina registraram 33,51% e 31,17%, respectivamente.

O terceiro debate do 2° turno das Eleições 2024 em Curitiba está agendado para acontecer nesta sexta-feira, dia 25 de outubro.

Também será possível assistir simultaneamente por meio do site do G1 e pela Globoplay, via streaming.

Dia e hora:

Sexta-feira (25/10) - 22h

Onde assistir:

TV aberta - RPC/Rede Globo

Online - G1

Streaming - Globoplay

Debate do 2º turno em Curitiba hoje (25/10): como será?

A sabatina dos candidatos em Curitiba será dividida em quatro blocos:

No primeiro bloco, cada candidato terá 20 minutos para perguntas e respostas sobre temas livres.