Ao vivo: acompanhe entrevista com o governador do Ceará, Elmano de Freitas

O governador Elmano de Freitas (PT) concederá nesta segunda-feira, 21, a partir das 14h, entrevista exclusiva ao O POVO News.

O chefe do Executivo estadual conversará com as jornalistas Beatriz Cavalcante e Sara Oliveira, do Grupo de Comunicação O POVO, e você pode acompanhar ao vivo pelo YouTube.

A edição especial do O POVO News será apresentada pelo jornalista Ítalo Coriolano.