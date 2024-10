Evandro Leitão é sabatinado pelo O POVO nesta sexta-feira

O candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) a prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, será sabatinado por jornalistas do O POVO na manhã desta sexta-feira, 18. A entrevista terá duração de 30 minutos e está programada para começar às 10h30min, com transmissão do canal do O POVO no YouTube.



Assista à entrevista:

O POVO propôs um debate entre os candidatos a prefeito neste segundo turno, mas a equipe de Evandro não compareceu à reunião, por alegar falta de disponibilidade de agenda do candidato. Apenas a equipe de André Fernandes (PL) compareceu, e assinou o acordo para o debate, que seria em 17 de outubro. Na ausência de Evandro, conforme previsão da regra, André foi entrevistado no dia e horário em que haveria o debate.