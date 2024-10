Pesquisa do 2º turno em João Pessoa: quando sai a próxima?

Depois da pesquisa da Quaest, a Atlasintel tem pesquisa programada para ser divulgada no dia 21 de outubro , próxima segunda-feira.

Com a decisão ficando entre os candidatos Cícero Lucena (PP) e Marcelo Queiroga (PL), as votações para o segundo turno das Eleições 2024 vão acontecer dia 27 de outubro, domingo.

