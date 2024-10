Primeiro debate do segundo turno tem troca de ataques sobre aliados e bate-boca no fim

O primeiro debate do segundo turno para as eleições de Fortaleza, realizado na noite dessa segunda-feira, 14, pela TV Bandeirantes, foi marcado por ataques entre André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) Crédito: Reprodução/Youtube Band Ceará

O primeiro debate do segundo turno para as eleições de Fortaleza, realizado na noite dessa segunda-feira, 14, pela TV Bandeirantes, foi marcado por ataques entre André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT), com menções ao Partido dos Trabalhadores e ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Mesmo após as considerações finais, os candidatos chegaram a solicitar direitos de resposta e tiveram um desentendimento nos últimos minutos do encontro. Entre uma crítica e outra, os dois candidatos conseguiram falar sobre propostas. Sobretudo no segundo e no quarto blocos, que teve temas definidos por sorteio, nos quais eles responderam a perguntas sobre meio ambiente, saúde, geração de emprego, educação e segurança É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Já no primeiro bloco de perguntas, a pauta dos direitos das mulheres foi discutida entre os candidatos. Evandro questionou o adversário sobre projetos para o enfrentamento do feminicídio na cidade e relembrou a condenação do deputado federal por ter ofendido a jornalista Patrícia Campos Mello, em 2020.

O petista também ressaltou o voto contrário de André em relação ao projeto de lei de igualdade salarial entre homens e mulheres e chegou a afirmar que o adversário seria um “lobo em pele de cordeiro”. André Fernandes também perguntou ao deputado estadual sobre o tema da segurança pública e afirmou que o Ceará estaria “três vezes mais violento”, em referência as gestões do presidente Lula (PT), do ministro Camilo Santana (PT) e do governador Elmano de Freitas (PT), três dos principais aliados e apoiadores da candidatura de Evandro Leitão. A menção aos cabos eleitorais dos candidatos não apareceu apenas no primeiro bloco do debate. Por um lado, Fernandes criticou as alianças do partido de Leitão e considerou que o adversário precisaria de “três bengalas” para apoiar a campanha.

“O candidato não consegue concluir um raciocínio lógico sem citar as suas três bengalas. Ele fala os três nomes, Lula, Camilo e Elmano, mas o candidato é o Evandro Leitão [...] Eu fico pensativo. Por que um jovem de 26 anos de idade está incomodando tanto o sistema a ponto de precisar vir o presidente da República, ministro de Estado, governador, prefeitos de outras capitais?”, disse André durante o terceiro bloco. Evandro Leitão questionou sobre os motivos pelos quais o candidato tem “escondido” durante a campanha a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro, um dos maiores apoiadores de Fernandes. O petista ainda citou o aporte de R$ 13 milhões feito pelo PL à candidatura de André e chegou a mencionar o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto. “O sistema é você, candidato André, com o seu presidente Jair Bolsonaro, com o presidente do teu partido, Valdemar Costa, que todo mundo conhece. Aparece, bota a tua cara com o teu presidente, porque só assim o povo efetivamente saberá. Você esconde o seu presidente e eu não entendo o porquê. Eu não escondo. O meu time é o mesmo desde o início”, afirmou Leitão.

Durante as menções a Bolsonaro, Fernandes avaliou que adversário estaria tentando “nacionalizar a eleição”, indicando que o tópico seria discutido em 2026, ano das eleições presidenciais no País. Ainda em relação a aliados, Evandro também mencionou Capitão Wagner (União Brasil) que, nos últimos dias, anunciou apoio a André no segundo turno. O presidente da Alece relembrou a troca de ataques registrada entre Wagner e Fernandes durante o primeiro turno e afirmou que, apesar dos confrontos, os dois seriam “farinha do mesmo saco”. “Você esconde o ex-candidato, que perdeu, que vocês brigaram tanto. Tudo farinha do mesmo saco e, hoje, estão juntos. Esse é o sistema do André”, apontou.