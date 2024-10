Pesquisa do 2º turno em Natal: quando sai a próxima?

A próxima pesquisa do segundo turno das Eleições 2024 de Natal, no Rio Grande do Norte, será divulgada pela Atlasintel na próxima semana.

Antes da pesquisa da Atlasintel, a Quaest divulgou nessa segunda-feira (14), a primeira pesquisa após o fim do primeiro turno em Natal.

A pesquisa mostrou Paulinho Freire (União) com 45% das intenções de voto e Natália Bonavides (PT), com 39%. Os candidatos aparecem empatados no limite da margem de erro, que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.