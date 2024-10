Pesquisa do 2º turno em Manaus: quando sai a próxima?

A próxima pesquisa do segundo turno das Eleições 2024 de Manaus, capital de Amazonas, será divulgada pela Quaest nesta semana.

Antes da pesquisa Quaest, a Real Time Big Data divulgou nesta terça-feira, 15, uma pesquisa para o 2º turno em Manaus.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O levantamento mostrou o Capital Alberto Neto (PL) com 43% das intenções de voto e David Almeida (Avante), com 42%. Os candidatos aparecem empatados no limite da margem de erro, que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.