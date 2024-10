Pesquisa do 2º turno em Curitiba: quando sai a próxima?

A próxima pesquisa do segundo turno das Eleições 2024 de Curitiba, capital do estado do Paraná, será divulgada pela Quaest nesta semana.

Calendário eleitoral 2024: VEJA quando será o 2º turno das eleições?

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com última decisão ficando entre os candidatos Eduardo Pimentel (PSD) e Cristina Graeml (PMB), as votações para o segundo turno das Eleições 2024 vão acontecer dia 27 de outubro, domingo.