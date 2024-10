Evandro aponta falta de agenda, não fecha acordo para debate e André será entrevistado

Sem o acordo para a realização do debate, conforme previsão da regra, haverá entrevista com o candidato que comparecer

O candidato a prefeito de Fortaleza André Fernandes (PL) será entrevistado nesta quinta-feira, 17, às 19 horas, no O POVO, depois que a candidatura de Evandro Leitão (PT) não assinou o acordo para realização de debate na mesma data.

A proposta de realização do debate e a sinalização da data foram feitas após a definição dos candidatos que passaram para o segundo turno. A campanha do candidato do PT informou a indisponibilidade de data para agendar o debate. Na reunião para discutir as regras, na sexta-feira, 11, apenas representantes da campanha de André compareceram.

