Debate do 2º turno em Natal hoje (14/10): horário e onde assistir

Abrindo os debates no 2º turno, os candidatos Paulinho Freire (União Brasil) e Natália Bonavides (PT) se encontram após os resultados à Prefeitura de Natal no 1º pleito. A sabatina acontece hoje, segunda-feira, 14 de outubro (14/10).

Também podem se mover livremente pelo cenário, porém, enquanto um fala, o outro deve evitar gestos bruscos ou reações que interfiram no raciocínio do oponente.

A sabatina dos candidatos em Natal seguirá um modelo similar ao de São Paulo, incluindo a proibição do uso de material de campanha no estúdio.

No segundo bloco, os jornalistas fazem questões alternadamente, com comentários do opositor. O terceiro bloco inicia com mais uma disputa direta com mais 12 minutos concedidos a cada concorrente.

Durante as considerações finais, cada um terá dois minutos para falar, com base nos cinco tópicos mais pesquisados pelos eleitores durante o debate.