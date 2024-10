2º turno em Fortaleza: seis pesquisas serão divulgadas durante a semana

André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) disputam o 2º turno da eleição para prefeito de Fortaleza. Seis pesquisas de intenção de voto estão registradas e serão divulgadas nesta semana.



Na quarta-feira, 16, está liberada a divulgação da pesquisa da 100% Cidades, realizada com recursos do próprio instituto.

Na quinta-feira, 17, será divulgada pelo Datafolha a segunda pesquisa para o segundo turno da Capital. O levantamento foi contratado pelo O POVO e será divulgado no portal e nas redes sociais do grupo, com análise e repercussões no O POVO+ e no jornal impresso de sexta-feira, 18. Na primeira pesquisa, o resultado apontou empate técnico entre os candidatos.