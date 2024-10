Paraná Pesquisas: empate técnico entre André e Evandro no 2º turno em Fortaleza

Para a realização desta pesquisa foi utilizada uma amostra de 800 eleitores, ouvidos entre os dias 7 e 10 de outubro. Tal amostra representativa do município de Fortaleza atinge um grau de confiança de 95% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 3,5 pontos percentuais para os resultados gerais. De acordo com a Resolução-TSE n.º 23.600/2019, essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o n.º CE-02898/2024 para o cargo de Prefeito.

O Instituto Paraná Pesquisas divulgou, na manhã desta sexta-feira, 11, resultado de pesquisa realizada para o segundo turno em Fortaleza. No cenário estimulado, onde os candidatos são apresentados, André Fernandes (PL) tem 48,1% das intenções de voto, enquanto Evandro Leitão (PT) aparece com 43%, o que os deixa tecnicamente empatados. 4% dos entrevistados não sabe ou não respondeu, enquanto 4,9% declaram pretender votar em nenhum, branco ou nulo.

Na simulação espontânea, quando não são apresentados os nomes dos candidatos, André Fernandes tem 35,6% das intenções de voto, enquanto Evandro Leitão aparece com 30%, 28,5% não sabem ou não responderam, enquanto 5,1% optaram por ninguém, voto em branco ou nulo.



Variação por gênero

Quando há uma recorte por gênero, Fernandes aparece com larga vantagem entre o público masculino, com 56,7% das intenções de voto, contra 37,2% de Leitão. Já entre as mulheres, a vantagem é do petista, que tem 47,7% dos votos, contra 41,1% do candidato do PL.

Juventude x Experiência

André Fernandes leva vantagem entre o publico mais jovem, enquanto Leitão se dá melhor entre a população com mais idade. Dentre o público entre 16 e 24 anos, Fernandes tem 50,2%, contra 41,2% de Leitão. Entre 25 e 34 anos, André tem 56%, contra 36,9% do petista. Já entre o público de 35 a 44 anos, a candidatura do PL tem 53,7%, contra 36% da candidatura do PT.