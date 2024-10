Fortim: R$ 129 mil são apreendidos com candidato a prefeito e apoiadores suspeitos de comprar votos

Conforme a Promotoria da 8ª Zona Eleitoral, o pedido de busca e apreensão ocorreu após a Polícia Militar ter flagrado, na madrugada do dia da eleição, o candidato a prefeito e outros cinco apoiadores de campanha com uma quantia de R$ 10.950,00, além de “santinhos” de uma candidata à vereadora.

Foram apreendidos R$ 129.350,00 e três celulares durante a ação, autorizada pelo Juízo da 8ª Zona Eleitoral a pedido do MPE. Os seis homens são suspeitos de oferecer dinheiro a eleitores em troca de votos e poderão responder por captação ilícita de sufrágio e corrupção eleitoral.

Questionado pela MP, o candidato não soube explicar o motivo de estar transitando com uma alta quantia em dinheiro durante a madrugada do dia do pleito, o que levou a PM a conduzir os homens até a delegacia da Polícia Federal de Aracati, onde o dinheiro e os santinhos foram apreendidos.

Diante dos fatos, os promotores eleitorais Hygo Cavalcante da Costa e Nara Rúbia Silva Vasconcelos Guerra ajuizaram, ainda no domingo, 6, representação pedindo o cumprimento de busca e apreensão contra os suspeitos.