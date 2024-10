Tasso avalia campanha de Fortaleza como "tranquila": "Acirrada, mas de bom nível"

Tasso Jereissati (PSDB), ex-senador e ex-governador do Ceará, dirigiu-se à urna por volta das 13h40min deste domingo, 6, para votar no primeiro turno das eleições municipais de 2024. Ao lado do candidato a reeleição, prefeito José Sarto (PDT), e do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), o tucano avaliou que a campanha em Fortaleza foi "tranquila".



"Não aconteceu nada de mais grave. Evidentemente, a disputa é acirrada, mas acho que foi num bom nível que a campanha desenvolveu", avaliou Tasso, que tem o correligionário Élcio Batista (PSDB) ocupando novamente a vaga de candidato à vice de Sarto.

Em entrevista coletiva após a votação, realizada na Faculdade Farias Brito, no bairro Varjota, o ex-senador se dispôs a dar conselhos ao pedetista, se necessário.