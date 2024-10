Roberto Filho derrota petista Ilo Neto em Iguatu

Roberto Filho (PSDB) foi eleito à prefeitura do município de Iguatu com 49,29% dos votos válidos. Candidato petista Ilo Neto obtém 45,86% dos votos e fica em segundo lugar. Brancos e nulos somaram 2.559 votos. Marcado por um desejo de mudança, Roberto se titula como oposição à atual gestão e também ao ex-prefeito Agenor Neto (MDB).

Em uma das campanhas mais disputadas no interior cearense, com 70.892 mil eleitores, o município teve 4 candidatos concorrendo ao cargo de prefeito, além de Augusto Corrêa (Mobiliza) ter sua candidatura anulada. Marcada também por força petista e a presença do ministro Camilo Santana (PT) em atos de campanha, Ilo Neto foi derrotado com uma diferença de 2.023 votos. Sá (PSB) obteve 3,44% dos votos e Capitão Helder 1,10%.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Roberto Filho fortaleceu ainda mais sua candidatura após a desistência de Rafael Gadelha (PSD) que era apoiado pelo atual prefeito Ednaldo Lavor (PSD) justificado por reconhecer a preferência do eleitorado a Roberto. Com isso, 50 candidatos a vereadores que faziam parte da coligação PSD, Agir e Avante apoiaram a candidatura tucana.