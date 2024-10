Polícia Federal prende três PMs por compra de voto no Rio de Janeiro

15 homens, entre eles 3 PMs, foram presos por compra de votos em Nilópolis, no Rio de Janeiro. Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A Polícia Federal prendeu 15 homens, dentre eles três policiais militares, por compra de votos em Nilópolis, no Rio de Janeiro. A ação ocorreu na madrugada do último sábado, 5, para domingo, 6, às vésperas do primeiro turno das eleições municipais. Na ocasião, os homens, que atuavam como cabos eleitorais de um candidato a prefeito não divulgado, foram abordados após um encontro em um imóvel supostamente utilizado para confirmar a compra de votos. Junto deles, foi encontrado R$ 63 mil em espécie, um carro adesivado com propaganda do candidato e uma pistola com dois carregadores, além de uma lista com nomes de possíveis eleitores que supostamente 'venderiam' seus votos.