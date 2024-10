Mulher cai em buraco escondido por santinhos em Salvador

Vítima afirma que sentiu dores leves no joelho. Outras pessoas já haviam tropeçado no mesmo buraco ao longo da manhã

Durante este domingo, 6, uma mulher identificada como Dona Vânia, precisou ser socorrida por policiais militares e eleitores após cair em um buraco, que estava escondido embaixo de santinhos espalhados pelo chão, no bairro de Brotas, em Salvador.

O fato aconteceu perto do Colégio Estadual Luiz Viana enquanto ela se preparava para votar.

De acordo com a TV Bahia, ela afirmou que sentiu dores leves no joelho e, em decorrência da situação, cobrou das autoridades uma reforma no local.