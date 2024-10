Idosa de 72 anos chega de ambulância em seu local de votação em Porto Velho

A eleitora Diana Maria Costa Fortini, de 72 anos, chegou de ambulância em uma maca na escola Estadual José Otino de Freitas, em Porto Velho, capital de Rondônia (RO), para votar neste domingo, 6. Em vídeo, a idosa aparece sendo levada até a sala de sua seção de votação.

De acordo com o portal G1 de Rondônia, a senhora, que não é mais obrigada a votar por possuir mais de 70 anos, afirmou para as pessoas do local que essa "é uma das poucas liberdades que me resta”.

Ainda segundo o portal, a família de Diana informou que esta é a segunda vez que a idosa tenta votar e, neste ano, esse desejo se tornou realidade graças ao departamento de acessibilidade do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO).