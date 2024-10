Eleitora morre dentro de seção eleitoral no Rio de Janeiro

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Uma eleitora faleceu na tarde deste domingo, 6, dentro de uma seção eleitoral localizada na escola municipal Camilo Castello Branco, no bairro Jardim Botânico, no Rio de Janeiro (RJ). A causa da morte não foi divulgada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-RJ), mas foi informado todo o procedimento após o ocorrido.

De acordo com o juiz Carlos Eduardo Carvalho de Figueiredo, responsável pela Fiscalização da Propaganda Eleitoral na capital fluminense, "ela faleceu dentro da seção", mas o corpo foi retirado do local rapidamente.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Após a ocorrência, a seção foi alterada para outra sala da escola municipal Camilo Castello Branco, onde outros eleitores puderam exercer o direito ao voto.