Eleições 2024: Brasil têm primeiros prefeitos eleitos em 2024

Candidatos já aparecem como eleitos no site de resultados do TSE. Crédito: Reprodução/Resultado TSE

As eleições de 2024 já têm os primeiros prefeitos eleitos. Jaime Cesca (PP), de São Cristóvão do Sul (SC), foi eleito prefeito do município com 51,75% dos votos válidos. Sua opositora, Ilse Leobet (PSDB), obteve 48,25% dos votos. De acordo com o Tribunal Regional de Santa Catarina, a cidade, que tem 6.084 habitantes, levou apenas dez minutos de apuração para conhecer o novo chefe do executivo que governará a cidade pelos próximos quatro anos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em Dormentes (PE), a eleita foi a atual vice-prefeita da cidade, Corrinha de Geomarco (PSB).

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Corrinha, que era candidata única, obteve 1.047 votos.