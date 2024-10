Eleições 2024 Aracati: candidato a vereador encontrado com R$ 700 no sapato é conduzido à delegacia

Diano Rodrigues, do União Brasil, escondia cédulas de R$ 20 no calçado e portava material de campanha quando foi flagrado

O candidato a vereador de Aracati, Diano Rodrigues (União Brasil), foi flagrado pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) com R$ 700 no sapato, divididos em cédulas de R$ 20, na manhã deste domingo, 6, e conduzido à delegacia regional daquele município.

A suspeita é de que o dinheiro estivesse sendo usado para compra de voto.

Questionado por que andava com o montante no sapato, o candidato alegou que “anda com dinheiro” no calçado e negou estar cometendo crime eleitoral.



O caso está sendo investigado agora pela Polícia Federal. Ao todo, Aracati tem 108 candidatos a vereador, que concorrem a 16 vagas na Câmara Municipal.



Diano Rodrigues apoia a chapa do candidato a prefeito Caetano, do Republicanos, de oposição ao prefeito Bismarck Maia (PDT, que, por sua vez, apoia a candidata Roberta de Bismarck, do Podemos).