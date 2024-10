Veja as últimas pesquisas eleitorais divulgadas nas capitais

Pesquisa Quaest, contratada pela TV Bahia, mostra o candidato Bruno Reis (União Brasil) à frente com folga de 74% das intenções de voto. O top 3 é composto ainda por Geraldo Júnior (MDB) com 15% e Kleber Rosa (Psol) com 10%. Os números consideram apenas os votos válidos.

A pesquisa Quaest foi realizada com 1.002 pessoas, de 16 anos ou mais, em Salvador, entre os dias 3 e 4 de outubro, e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo BA-06763/2024. A margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

Quaest / Salvador - Votos válidos



Bruno Reis (União Brasil): 74%

Geraldo Júnior (MDB): 15%

Kleber Rosa (PSOL): 10%

Eslane Paixão (UP): 1%

Victor Marinho (PSTU): não alcançou 1% dos votos válidos

Giovani Damico (PCB): não alcançou 1% dos votos válidos

Silvano Alves (PCO): não alcançou 1% dos votos válidos



Florianópolis

Pesquisa Quaest para a prefeitura de Florianópolis (SC), divulgada neste sábado, 5, mostra o candidato Topázio Neto (PSD) à frente na preferência do eleitorado, com 53% das intenções de voto. Ele é seguido pelos candidatos Marquito (Psol), com 21%, e Dário Berger (PSDB) com 14%. Os números consideram apenas os votos válidos.

Os candidatos Lela (PT) e Pedrão (PP) tiveram 7% e 5% das intenções de voto, respectivamente.