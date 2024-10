Último dia de campanha tem 6 carreatas em Fortaleza

O último dia de campanha eleitoral em Fortaleza tem seis carreatas ou motociatas puxadas por candidatos a prefeito da Capital.

André Fernandes (PL) realiza motociata às 16h30min, com concentração na Areninha do Murilão, no bairro Messejana. Antes, às 10 horas, o candidato estará no Centro da Cidade para passeata.

Evandro Leitão (PT) realiza "mega carreata" às 8 horas ao lado do governador Elmano de Freitas e do ministro Camilo Santana, com ponto de partida no bairro José Walter, em frente à Casa do Peixe Vivo.