Pesquisa AtlasIntel Trairi: Gustavo Moreira tem 68,5% e Gleice Magalhães, 17,4%

O prefeito de Trairi, Gustavo Moreira (PP), está próximo da reeleição. É o que mostra pesquisa AtlasIntel divulgada nesta sexta-feira, 4. Gustavo totaliza 68,5% das intenções de voto, enquanto Gleice Magalhães (PSD) tem 17,4%. Os que não sabem em quem votarão formam 9,1% dos entrevistados. Os eleitores que afirmaram votar nulo ou branco somam 5%.

Na lista de maiores problemas de Trairi, a saúde lidera com ampla margem: 79,9%. Neste recorte, o instituto pediu que os eleitores citassem até três problemas. Em segundo, a criminalidade, com 28,8%, seguida da educação, com 24,9%. Má conservação de ruas, calçadas e áreas de lazer tem 14,8%. Transporte público soma 12,5% das menções.

Gustavo Moreira é aprovado por 72% da população de Trairi; 9% não sabem o que dizer da gestão dele. E 19% desaprovam. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é aprovado por 60% dos trairienses; 6% não sabem o que dizer do governo dele. E 34% desaprovam.