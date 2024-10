No penúltimo dia de campanha, Sarto demonstra confiança e crítica André e Evandro

José Sarto (PDT) em caminhada no bairro Antônio Bezerra Crédito: FERNANDA BARROS

No penúltimo dia de campanha eleitoral antes do primeiro turno, Sarto caminhou ao lado apoiadores, enquanto seguia um carro de som, entre pessoas a pé e motociclistas. Todos estavam vestidos de amarelo. Alguns usavam o óculos de modelo juliet, enquanto outros entoaram as bandeiras da campanha do candidato e cantaram os jingles do pedetista. Sobre como avalia a campanha até o momento, tendo em vista a proximidade do primeiro turno, Sarto disse que o período foi de "alegria", "esperança", e que eles defenderam o "projeto de amor para Fortaleza", além de citar as conquistas de sua gestão. "Fortaleza é a maior economia do Nordeste, Fortaleza que é a melhor educação do Brasil, a capital que mais em investe jovens, esse é o projeto vencedor. Eu tenho certeza que o fortalezense, ao final do dia do domingo, vai considerar que nós temos muitas coisas a apresentar, muitas obras", completou.