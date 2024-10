Fortaleza 300 anos: veja o que candidatos a prefeito dariam de presente à Cidade, caso eleitos

Evandro Leitão (PT):

"O que eu tenho maior responsabilidade, Ítalo, é com minha palavra naquilo que eu falo. O que eu posso prometer para você, irmão e irmã fortalezense, é que você terá um prefeito presente na sua vida, um prefeito que estará em todos os momentos, não apenas em periodo eleitoral. Eu estou com muita energia, eu estou com muito conectado com a população, estou andando muito por Fortaleza, vejo as necessidades cada vez maiores cada vez maiores e eu quero fazer um grande governo. Quero fazer um governo para você, sobretudo para aqueles mais vulneráveis, aqueles que mais precisam. Eu quero cuidar das pessoas. Eu quero cuidar de Fortaleza. Cuidar de Fortaleza é cuidar das pessoas juntamente com o presidente Lula, juntamente com o ministro Camilo, juntamente com o governador Elmano. Fortaleza tem um momento histórico, um momento de, na sua história, ter um prefeito alinhado com o governador e com o presidente da República. Para isso, eu me coloco à sua disposição, para você me avaliar, avaliar minha história, meu comportamento, o meu passado. Tudo aquilo que meus adversários falam é porque não têm o que dizer. Querem criar situações. Minhas mãos sempre foram limpas. Então, eu ponho para você a minha avaliação. Sou um homem de muita fé, sou católico praticante, sou casado e tenho três filhos. Já sou avô, tenho um neto. E eu não quero envergonhar minha família, nem meus amigos e nem a população de Fortaleza. Eu quero governar para você e é por isso eu eu peço o seu voto. Vote 13 no próximo dia 6 de outubro para que a gente possa ter uma cidade efetivamente mais inclusiva, onde as pessoas possam ser incluídas na sociedade como um todo. O negro, o branco, a pessoa com deficiência, os portadores de sindrome do espectro autista, aqueles com fibromiaugia, com qualquer deficiência. É essa a Fortaleza que eu quero, a Fortaleza inclusive. Aliás, nós vamos criar Girassol em todas as regionais de Fortaleza. Esse espaço irá te acolher, aquele que tem sindrome de Down, aquele com transtorno do espectro autista, aquele com qualquer outra deficiência, com uma equipe multidisciplinar. Eu já faço isso na Assembleia e vou fazer isso na Prefeitura. Por isso, peço a você o seu voto. Vote no 13."

Capitão Wagner (UB):

"Eu quero inaugurar a Cidade do Autista para acolher as famílias de pessoas atípicas que têm TDAH, TOD, que tem síndrome de Down, que tem autismo, quero entregar e criar o Hospital do Idoso para acolher a população da terceira idade e fazer o Hospital da Mulher funcionar por completo, com atendimento de emergência, 24 horas, para que as mulheres se sintam acolhidas e tenham um atendimento diferenciado, até porque a gente sabe que a mulher precisa de uma atenção toda especial, não só na área da saúde, mas em todas as áreas. Esse é o nosso compromisso, de entregar esse presente para a população de Fortaleza, já em 2026, ano em que a Cidade completa 300 anos."

Eduardo Girão (Novo):

"Eu fui presidente do Fortaleza E.C. na véspera do seu centenário, dos seus 100 anos. E conseguimos dar o presente para a torcida, que foi acesso e no seu centenário já ir para a série A. Foi na B comigo. Deixamos as sementes, acompanhamos, foi para a série A. Por onde eu, passei eu resolvi. Claro que ninguém faz isso sozinho, a gente faz com um time. E eu passei pela área de produção cultural, produzi filmes, teatro, que gera emprego e gera renda. Gerei milhares de empregos como empreendedor. Fundei ONGs que ajudam desde crianças até idosos, passando pelo apoio à maternidade ameaçada. Você pode ter certeza que os acessos que o Fortaleza teve, o nosso clube, e eu sempre respeitei, diferente do Evandro Leitão, sempre respeitei o meu adversário, que é o Ceará Sporting Club, ele sempre quis destruir o Fortaleza, mas eu quero dizer para vocês o seguinte: eu vou dar mais acessos para o fortalezense, acesso à saúde, com dignidade, sendo respeitado, saúde não pode esperar, doença avança rápido. Questão de acessos à segurança pública, para que ele não tenha medo de ir e vir, saiba que sua família estará segura, que as escolas dos seus filhos vão estar policiadas para que o professor possa dar a aula e o aluno receber a aula. Vamos dar acesso a emprego. Isso eu sei fazer. Esses cabelos brancos aqui são décadas de produção, de trabalho, para que a gente possa gerar oportunidade. Eu gostaria de, nesse momento histórico, com a graça de Deus e a boa vontade sua, fortalezense, trabalhar no limite das minhas forças, trabalhar para que Fortaleza, a nossa linda e espetacular Fortaleza, seja a capital nacional da vida, da família e da paz. E assim será com a graça de Jesus."